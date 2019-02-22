ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında bugün, Adem Kara cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. (22 Şubat) Müge Anlı canlı yayınında Adem Kara'nın öldürülmesiyle ilgili köy halkı neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız (22 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

