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  • 22.02.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 10:15

canlı yayında cinayetinin karanlık noktaları! (22 Şubat)

canlı yayınında cinayetinin karanlık noktaları ortaya çıkıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, bugün Adem Kara cinayetiyle ilgili neler anlatacak? Evinin yakınındaki su kuyusundan cesedi çıkan Adem Kara'nın ölümüyle ilgili köy halkı neden Hakan Kara'dan şüpheleniyor? (22 Şubat) ında neler oluyor merak ediyorsanız, Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında bugün, cinayetiyle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. (22 Şubat) ında Adem Kara'nın öldürülmesiyle ilgili köy halkı neler anlatacak? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız (22 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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