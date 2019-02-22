Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 22.02.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 10:37

için bugün son gün! 2019 sınavları ne zaman?

Binlerce açık öğretim öğrencisi işlemlerini gerçekleştiriyor. 11 Şubat’ta başlayan kayıt yenilemesi 22 Şubat tarihinde yani bugün sona erecek. Peki AÖF kayıt yenilemesi nasıl yapılıyor? AÖF sınavları ne zaman düzenlenecek?

AÖF bahar dönemi kayıt yenilemesi yapacakların bugün gece yarısına kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden 2019 yılında AÖF sınavlarının yapılacağı tarihleri de duyurdu. İşte tüm detaylar…

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi 11-22 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin "www.anadolu.edu.tr" resmi internet sitesi üzerinden Kayıt Otomasyonu – Kayıt Yenileme kısmından "Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme bedelinin ödenmesi" ile tamamlanıyor. Diğer bir yol ise AÖF kayıt bürolarına giderek bizzat kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek oluyor.

AÖF ÖDEMELERİ HAKKINDA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTelevizyon HaberleriAÖF kayıt yenileme için bugün son gün! 2019 AÖF sınavları ne zaman?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar