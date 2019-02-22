AÖF bahar dönemi kayıt yenilemesi yapacakların bugün gece yarısına kadar işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden 2019 yılında AÖF sınavlarının yapılacağı tarihleri de duyurdu. İşte tüm detaylar…



AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi 11-22 Şubat tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin "www.anadolu.edu.tr" resmi internet sitesi üzerinden Kayıt Otomasyonu – Kayıt Yenileme kısmından "Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme bedelinin ödenmesi" ile tamamlanıyor. Diğer bir yol ise AÖF kayıt bürolarına giderek bizzat kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek oluyor.

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