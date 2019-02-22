Kardeş Benim 2 oyuncuları kimler? Oyuncu kadrosunda kimler var ve konusu ne?

Kardeşim Benim 2 filmi beyaz perdedeki gösteriminin ardından bu akşam ATV ekranlarında izleyicinin karşısına çıktı. Kardeşim Benim 2 oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimler? Kardeşim Benim konusu ile ilgili merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI KİMLER?

ATV ekranlarında bu akşam Kardeşim Benim 2 filmi izleyici karşısına çıktı. Filmin yayınlandığı saatlerde izleyiciler Kardeşim Benim oyuncu kadrosu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimler? İşte filmin oyuncu kadrosu...

Murat Boz, Burak Özçivit, Pınar Deniz, Ferdi Sancar, Leyla Feray, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan, Ayhan Taş

KARDEŞİM BENİM KONUSU

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz), arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir.

Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray), öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle…