İstanbullu Gelin yeni bölümde konakta soğuk rüzgarlar esiyor!

İstanbullu Gelin'de Esma Sultan, Süreyya'ya ağır sözler sarf ediyor. Konağın hanımı olamayacağını vurgularken izleyiciler ise şoke oluyor. Heyecan dolu sahneleriyle İstanbullu Gelin bu akşam izlenebilecek.



İSTANBULLU GELİN 73. BÖLÜM FRAGMANI



Boran Konağı'nda İşler Karışıyor!



İpek ve Fikret'in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret'in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya'nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.



Senem, Süreyya ve Dilara'nın kızlar gecesi Adem'in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet'in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan'ın da bir adım atmasına sebep olur.