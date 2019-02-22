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  • Son Güncelleme: 22.02.2019 22:27

Payitaht Abdülhamid 'yı oynayan ? Kaç yaşında ve nereli?

Payitaht Abdülhamid dizisine yeni bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Cem Uçan, Payitaht Abdülhamit dizisinin kadrosuna katıldı. Peki 'yı canlandıran ? , nereli? İşte detaylar...

Payitaht Abdülhamid Ahmet Celalettin Paşa'yı oynayan Cem Uçan kimdir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'e yeni bir isim daha katıldı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Aliyar Bey karakteriyle gönüllere taht kuran Cem Uçan, Payitaht Abdülhamid dizisine transfer oldu. Cem Uçan, dizide karakterini canlandıracak. Dizinin izleyicileri Ahmet Celalettin Paşa'yı canlandıran sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Cem Uçan kimdir? İşte detaylar...

AHMET CELALETTİN PAŞA'YI CANLANDIRAN CEM UÇAN KİMDİR?

Cem Uçan, 1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. Oyunculuk eğitimi almıştır ve 2012 yılında Acayip Hikayeler dizisinde rol almıştır. Rol aldığı diziler arasında Kurt Kanunu, Kurtlar Vadisi Pusu, Filinta ve Diriliş Ertuğrul gibi diziler yer almaktadır. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Aliyar Bey karakteriyle dikkat çekmiştir.

AHMET CELALETTİN PAŞA KİMDİR?

Abdülhamid'in güvenini kazanarak serhaye (baş istihbaratçı) oldu. Mısır ve Avrupa'ya kaçmış Jön Türklerin faaliyetlerini izlemeye ve önlemeye çatıştı. Daha sonra Contraxeville'de yaptığı antlaşmayla bir grup Jön Türk'ün İstanbul'a dönmesini ve bazı Jön Türk gazetelerinin kapatılmasını sağladı. Sultan'ın vaatlerini tutmadığını görünce muhalefete geçti. Paris'e yerleşerek Jön Türkler'i maddi bakımdan destekledi. Sultan II. Abdülhamid'e ihanet ederek, ona suikast düzenlemek amacıyla cemiyet kurdu. İstanbul'a fedai sokmaya çalıştı.

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