Gülperi 21. yeni bölümde beklenen evlilik gerçekleşebilecek mi?

Gülperi dizisinin yeni bölüm fragmanları yayınlandı. İzleyicileri meraklandıran bir bölümle bu akşam ekrana gelecek olan Gülperi'de Seyit'in babası olduğunu öğrenen Gökhan gözyaşlarına boğulurken izleyicilere duygusal anlar yaşatacak.



GÜLPERİ 21. BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Gülperi, Kadir ve Can'ın kazayı ucuz atlattığı tanıtımda Hasan, Seyit'ten yardım istiyor. Arabasına sabotaj yapıldığını öğrenen Kadir, soluğu Eyüp'ün yanında alıyor. Eyüp'ü yumruklayan ve "Bundan sonra Gülperi'ye ve çocuklara bir zarar gelsin; bak seni kendi ellerimle öldürürüm!" sözleriyle meydan okuyan Kadir, Gülperi'ye geçmişle ilgili önemli itiraflarda bulunuyor. Eyüp'ün tehdit ettiği Seyit hasta yatağında Gökhan'dan af dilerken, Seyit'in babası olduğunu öğrenen Gökhan gözyaşlarına hakim olamıyor.

Artemis –Hasan ile Kadir-Gülperi'nin aşk dolu hallerinin içleri ısıttığı tanıtım Ebru Gündeş'in 'Aşık' şarkısı eşliğinde yayınlandı. Şeyma'nın, Kadir ve Gülperi'nin evleneceğinden şüphelendiği, Hasan'ın Selen'e veda ettiği, Gülperi'nin Eyüp'ü çok sert uyardığı tanıtımda Kadir ve Gülperi evlenebilecek mi sorusu akla geliyor.