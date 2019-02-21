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  • 21.02.2019 10:12
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:12

canlı yayınında 'yı öldüren kişi belli oldu mu? (21 Şubat)

canlı yayınında 48 yaşındaki cinayetinin gizemi çözülüyor mu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programınında bugün neler oluyor? Adem Kara cinayetinin ölümündeki kaz detayı her şeyi ele mi veriyor? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor merak ediyorsanız, (21 Şubat) yebilirsiniz...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında bugün, 2017 yılının Mart ayında Trabzon'un Akçabat ilçesinde meydana gelen cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak. 48 yaşındaki Adem Kara kim ya da kimler tarafından öldürüldü. Kördüğüm olan Adem Kara cinayetile ilgili Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanacak merak ediyorsanız (21 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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