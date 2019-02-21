ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında bugün, 2017 yılının Mart ayında Trabzon'un Akçabat ilçesinde meydana gelen Adem Kara cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanacak. 48 yaşındaki Adem Kara kim ya da kimler tarafından öldürüldü. Kördüğüm olan Adem Kara cinayetile ilgili Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanacak merak ediyorsanız (21 Şubat) Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...