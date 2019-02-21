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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 09:59

3. yeni bölümden ilk sahne: Dila ölüme atlıyor!

Star TV’nin yeni dizisi dün akşam izleyicileri ekrana kilitledi. Heyecan dolu olayların yaşandığı nin yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Dila Kuzgun’a güvenip güvenmeyeceğinden emin olmak için tehlikeli bir oyuna kalkışıyor.

Kuzgun dizisi daha şimdiden konusu ve oyuncularıyla çok sevildi. Kuzgun 3. yeni bölümden ilk sahnede Dila Kuzgun'a intikam için dönüp dönmediğini soruyor. Kuzgun bunu yalanlasa da eski çocuk olmadığını ama kendisine güvenebileceğini söylüyor. Bunun üzerine Dila yüksek bir yere çıkarak atlamaya hazırlanıyor, peki Kuzgun onu tutacak mı?

KUZGUN 3. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

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