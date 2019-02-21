Kuzgun dizisi daha şimdiden konusu ve oyuncularıyla çok sevildi. Kuzgun 3. yeni bölümden ilk sahnede Dila Kuzgun'a intikam için dönüp dönmediğini soruyor. Kuzgun bunu yalanlasa da eski çocuk olmadığını ama kendisine güvenebileceğini söylüyor. Bunun üzerine Dila yüksek bir yere çıkarak atlamaya hazırlanıyor, peki Kuzgun onu tutacak mı?
KUZGUN 3. BÖLÜMDEN İLK SAHNE
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