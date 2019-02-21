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  • 21.02.2019 10:54
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 10:54

’da Hünkar Hanım’ın yeni planı ne olacak?

ATV’nin sevilen dizisi , bu akşam ekrana gelecek. Demir’in evi terk etmesiyle yıkılan Hünkar Hanım Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler planlıyor? Diğer yandan Fekeli ile Hünkar’ın arasındaki buzlar erirken bu durum dikkatlerden kaçmıyor.

Bir Zamanlar Çukurova konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi görüyor. Perşembe akşamlarının heyecanla izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz hemşire hanımla yakınlaşırken Züleyha git gide perişan oluyor. Eve dönmeye niyeti olmayan Demir'in ne yapacağı merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacaklar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. BÖLÜM FRAGMANI

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