Bir Zamanlar Çukurova konusu ve oyuncularıyla büyük ilgi görüyor. Perşembe akşamlarının heyecanla izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz hemşire hanımla yakınlaşırken Züleyha git gide perişan oluyor. Eve dönmeye niyeti olmayan Demir'in ne yapacağı merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacaklar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. BÖLÜM FRAGMANI
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