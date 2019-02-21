Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çarpışma dikkat çeken bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün öncesinde Kadir Adalı'ya ne olacağı merak ediliyordu. Heyecan dolu bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 12. bölüm fragmanını merak ediyor. İşte Çarpışma dizisine dair merak edilen detaylar…

ÇARPIŞMA 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Perşembe akşamlarının dikkat çeken dizisi Çarpışma yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin sona ermesinin ardından izleyiciler Çarpışma 12. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Peki, Çarpışma 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

ÇARPIŞMA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Veli'nin emri ile sevdiği kadını, Meltem'i öldüren Adem, Veli'ye çok öfkelidir ve her an patlayabilecek bir bomba kadar tehlikelidir. Kadir ve Kerem, yaralanan Meral'i hızla hastaneye yetiştirir. Meral'in ciddi bir yarası yoktur ve kısa sürede taburcu olur.

VELİ'NİN MUHBİR OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Veli'nin emniyette ikinci bir muhbiri olduğunu anlayan Kadir, Haydar'dan diğer haini bulmak için izin ve yardım ister. Veli, Cansız'dan, ona parasını teslim etmezse infaz edileceğine dair çok ciddi bir mesaj alır. İyice köşeye sıkışmıştır. Parayı bulmak için çok tehlikeli bir plan yapar ve Yakup ile Cemil'i de maşa olarak kullanır.

VELİ ZEYNEP'E KADİR HAKKINDA BİLGİ VERİYOR

Veli, Zeynep'e telefonla ulaşır ve ona Kadir hakkında, Kadir'in dahi bilmediği çok büyük bir bilgi verir. Devamını anlatmak için de Aylin'i de alıp, yanına gelmesini ister. Kerem ile Cemre'nin ilişkileri hız kazanır. Ama önlerinde, biri büyük biri küçük, iki engel vardır: Selim ve Meral. Kadir de Zeynep'i kıskanmaya başlamıştır. Kadir'in bu halleri Zeynep'in içten içe hoşuna gider.

ADALI'NIN YENİ DÜŞMANI!

Adalı'nın otomobili, kendisinin de içinde olduğu sırada, tanımadığı kişilerce kurşun yağmuruna tutulur. Bir yandan emniyetteki ikinci muhbirin, diğer yandan da köstebeğin üzerinden Veli'nin peşinde olan Adalı'nın şimdi, hiç tanımadığı yeni ve çok tehlikeli bir düşmanı daha vardır.