Her hafta perşembe günü ATV'de izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Demir ve Züleyha'nın konağı terk etmesi dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Bir Zamanlar Çukurova'ya dair merak edilen detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle izleyicileri meraklandırmaya devam etti. Şimdi izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukurova, nefret ve sevgi arasında mekik dokuyor! Duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor? Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabi ki bir planı var.

MÜJGAN'A SÜRPRİZ!

Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor. Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

DEMİR KONAKTAN AYRILIYOR

Demir, doğduğu, büyüdüğü, bu yaşa kadar hiç ayrılmadığı konaktan yıllar sonra Züleyha, oğlu Adnan ve mürebbiye Nimet ile birlikte gidiyor.

GAFFUR HAREKETE GEÇİYOR

Sonunda yakasını Hünkar'dan sıyırdığını düşünen Züleyha, bu fırsatı değerlendiriyor ve ipleri eline alıyor. Tabii ki bu radikal değişikliğin keyfini sürecek tek kişi o değil. Gaffur da Saniye'ye rağmen harekete geçiyor. Hünkar, boş kalan konakta, hem şirketteki hem de çiftlikteki işleri idare etmeye koyulunca ortaya bir de Haminne krizi çıkıyor.