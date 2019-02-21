beIN Sports yayın akışı, bugün internet üzerinden en çok aranılanlar arasında. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bir üst tura çıkma hedefiyle rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçları hangi kanallarda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayıncı temsilcisi beIN Sports yayın akışında bugün neler var? İşte 21 Şubat beIN Sports 1, beIN Sports 2 ve beIN Sports Haber yayın akışı bilgileri...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)

01:00 Hedef Madrid

01:30 Schalke - Manchester City

03:15 Hedef Madrid

03:45 İtalya'dan Futbol

04:45 Akhisarspor - MKE Ankaragücü

06:30 Hatayspor - A.Demirspor

08:15 Altay - Boluspor

10:00 BB Erzurumspor - DG Sivasspor

11:45 B.Rovers - Middlesbrough (Özet)

12:00 Hedef Madrid

12:30 #Alo beIN

13:30 Dünden Bugüne: DG Sivasspor - Antalyaspor

14:00 İM Kayserispor - Göztepe

15:45 Trabzonspor - A.Alanyaspor

17:30 Serie A Full Impact

18:00 LaLiga Files

18:30 LaLiga Chronicles

19:00 LaLiga Zap

19:30 Avrupa Gecesi

20:55 Zenit - Fenerbahçe (C)

23:00 Avrupa Gecesi

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 ST 1.Lig Maç Özetleri

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)

01:00 A.Madrid - Juventus

02:45 Sevilla - Lazio

04:30 PSG - Montpellier

06:15 Sunderland - Accrington

08:00 B.Rovers - Middlesbrough

09:45 Barcelona - R.Valladolid

11:30 Inter - Sampdoria

13:15 Sevilla - Lazio

15:00 Schalke - Manchester City

16:45 A.Madrid - Juventus

18:30 PSG - Montpellier

20:15 Sunderland - Accrington

22:00 Avrupa Gecesi

23:00 Benfica - Galatasaray (C)

01:00 Avrupa Gecesi

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)

00:00 beIN Manşet

01:00 #Alo beIN

02:00 İtalya'dan Futbol

03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

03:45 Altınordu - Gazişehir (Özet)

04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

04:45 Osmanlıspor - K.Karabükspor (Özet)

05:00 beIN Manşet

06:00 beIN Bugün

07:00 Yeni Gün

09:00 İtalya'dan Futbol

10:00 #Alo beIN

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den Haber

12:15 STSL Haftanın Golleri

12:30 LaLiga World

13:00 Gün Ortası

14:00 Serie A Full Impact

14:30 Emiliano Sala'nın Anısına

15:00 beIN Manşet

16:00 ST 1.Lig Maç Özetleri

16:45 Vay Bee

17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

17:45 Kasımpaşa - Galatasaray (Özet)

18:00 Ana Haber

19:00 LaLiga Chronicles

19:30 Haftanın Öyküleri

19:45 Potada Bugün

20:30 A.Efes - Olimpiakos (Ortak Yayın)

22:30 41. Dakika

23:00 beIN Bugün

00:00 Oyun Kurucu