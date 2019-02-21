Avlu dizisine yeni katılan Ayten Uncuoğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Star TV ekranlarında yayınlanan Avlu dizisine yeni bir oyuncu daha katıldı. Demet Evgar'ın başrolünde oynadığı Avlu dizisine Ayten Uncuoğlu da katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu dizinin kadrosuna dahil oldu. Şimdi dizinin izleyicileri Ayten Uncuoğlu kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ayten Uncuoğlu kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen detaylar...

AYTEN UNCUOĞLU KİMDİR?



Ayten Uncuoğlu Avlu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ekranlardan uzun bir süredir uzak olan tecrübeli oyuncu Ayten Uncuoğlu, Star TV'nin sevilen dizilerinden Avlu'nun kadrosuna dahil oldu. Peki Ayten Uncuoğlu kimdir? İşte cevabı...

Ayten Uncuoğlu, 24 Mayıs 1946 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Anne babası aslen Rumelinden gelip Eskişehir'e yerleşmiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

Tümay Özokur ajansına başlı olarak çalışmaktadır.1964 yılında Ankara'da TRT'de Radyo Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Radyo Tiyatrosu, okul radyosu, arkası yarınlar, mikrofonda tiyatrolar, çocuk bahçeleri programlarında görev aldı.Yıldırım Önal, Kerim Afşar, Cüneyt Gökçer,Macide Tanır, Işık Yenersu, Çetin Tekindor,Cihan Ünal ile birlikte çalışma imkanları oldu.

1996 yılında "Çılgın Bediş" adlı dizide Müdire Nazime Hanım karakterini canlandırırken Yonca Evcimik, Çiçek Dilligil, Selahattin Taşdöğen, Ayten Erman, Sinan Bengier, Haldun Boysan, Dolunay Soysert ile beraber oynadı.

2003 yılında yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı "Aliye" adlı dizide Sanem Çelik, Ayla Algan, Nejat İşler, Halit Ergenç, İlhan Şeşen, Eser Yenenler, Barış Falay, Burçin Terzioğlu ile birlikte rol aldı.

2008 yılında Aşk Tutulması adlı sinema filminde Tolgahan Sayışman, Fahriye Evcen, Murat Akkoyunlu, Ali Erkazan, Suzan Aksoy, Filiz Ahmet, Feridun Düzağaç ile beraber oynadı.

10 Kasım 2014 tarihinde TRT1'de yayınlanmaya başlayan ve başrollerini Ceyda Düvenci, Mustafa Üstündağ, Bülent Şakrak paylaştıkları "Aşkın Kanunu" adlı dizide Ayten Uncuoğlu Kadriye karakterini canlandırmıştır.

Başarılı oyuncu Avlu dizisinde Kör bir hırsız olan Safiye Özdemir karakterini ile oynayacak.