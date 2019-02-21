Nöbet dizisi için geri sayım başladı. Yapımını Pana Film'in gerçekleştirdiği yönetmen koltuğunda Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet dizisi Show TV'de seyirci karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan 1. bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Peki, Nöbet dizisi ne zaman başlıyor? Nöbet 1. bölümde neler olacak? İşte Nöbet 1. bölüm fragmanı ve yayın tarihi...

NÖBET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'de ekranlara gelecek olan Nöbet dizisi ilk bölümüyle 3 Mart Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

'Nöbet'in seyircilerle buluşan tanıtımında Jandarma Binbaşı Barış Kalender (Yurdaer Okur) görev için Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan (Saygın Soysal)'ın da bulunduğu Hatay'ın Elmalı bölgesine gelirken, Ziya Cevran (Kürşat Alnıaçık) ve Barış Kalender'in birbirlerine meydan okuduğu anlar gerilimi yükseltiyor.

Heyecan dolu çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda aksiyon hız kesmezken, eşi Yiğit Alkan için endişelenen Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) korku dolu halleri dikkat çekiyor. Barış Kalender'in "Başınız öne eğilmesin evlatlarım, onurlu, inançlı, kararlı, dimdik durun. Hepimiz vatan için gerekirse can vermeye hazırız, nöbete devam edeceğiz!" sözleri ise izleyenleri duygulandırıyor.

NÖBET DİZİ OYUNCULARI

Yapımını Pana Film'in yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut'un oturduğu Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.