Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahne dizinin heyecanını arttırdı. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO'da, kardeşi İlyas'ı yanlıştan kurtarmak için zekice plan yapan Hızır, Façalılar'ın oyununu gözler önüne serdi. Ünal Kaplan'ın gerçekleri görmesine sağlayan Hızır'ın planı geceye damga vururken, EDHO son sahnede Ünal Kaplan'ın Haşmet Façalı'nın gözünün önünde adamını öldürmesi ve kardeşi Behzat için açık açık yaptığı tehdit çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son sahnede Ünal Kaplan'ın Façalılar'a yaptığı son uyarı!