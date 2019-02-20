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  • 20.02.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 11:59

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm final sahnesinde öldürülen kim? son bölüm full izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölümde yine heyecan doruktaydı. Atv'nin 4 sezondur devam eden efsane dizisi 'da ortalık iyice karıştı. Façalılar ile Çakırbeyliler arasındaki gerilim arttıkça dizideki ölüm sayıları da artıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüme Hızır'ın planı damga vururken, son sahnede öldürülen kişi ile gelecek bölümün daha heyecanlı olacağı sinyalleri verildi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm son sahne dizinin heyecanını arttırdı. Atv'nin Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi EDHO'da, kardeşi İlyas'ı yanlıştan kurtarmak için zekice plan yapan Hızır, Façalılar'ın oyununu gözler önüne serdi. Ünal Kaplan'ın gerçekleri görmesine sağlayan Hızır'ın planı geceye damga vururken, EDHO son sahnede Ünal Kaplan'ın Haşmet Façalı'nın gözünün önünde adamını öldürmesi ve kardeşi Behzat için açık açık yaptığı tehdit çok konuşuldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son sahnede Ünal Kaplan'ın Façalılar'a yaptığı son uyarı!

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