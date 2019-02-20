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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 01:19

41. bölüm yayınlandı

Atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 41. bölümüyle ekranlara geldi. Peki, Sen Anlat Karadeniz'in 41. bölümünde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 21. bölümü takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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