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  • 20.02.2019 17:28
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 17:39

'da canlı yayınında büyük kavuşma! 6 aydır kaçırılan kızına kavuşan anne Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu

'da canlı yayınında 41 yaşındaki Özlem Türkol ile 5 yaşındaki kızının 6 ay sonra kavuşma anı tüm Tükiye'yi gözyaşlarına boğdu. 3 çocuğunu toprağa verip kanser hastası olan Özlem Türkol, canlı yayınına katılıp, küçük kızını 13 yıl dini nikahlı yaşadığı 65 yaşındaki Mehmet Menderes'in kaçırdığını ifade etti.

Esra Erol'da programını izleyenler gözyaşlarını tutamadı. 41 yaşındaki Özlem Türkol, 5 yaşındaki kızının 13 yıl dini nikâhlı yaşadığı 65 yaşındaki, babası Mehmet Menderes tarafından kaçırıldığını ifade etti. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem Türkol, 2018'in Mart ayında göğüs kanseri olduğunu, 20 kür kemoterapi almak için İzmir'e gittiğini ve bu sebeple çocuğu babasının aldığını, döndüğünde ise çocuğunu alamadığını, velayetin kendisinde olmasına rağmen 6 aydır çocuğuna kavuşamadığını söyledi.

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