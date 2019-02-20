Esra Erol'da programını izleyenler gözyaşlarını tutamadı. 41 yaşındaki Özlem Türkol, 5 yaşındaki kızının 13 yıl dini nikâhlı yaşadığı 65 yaşındaki, babası Mehmet Menderes tarafından kaçırıldığını ifade etti. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem Türkol, 2018'in Mart ayında göğüs kanseri olduğunu, 20 kür kemoterapi almak için İzmir'e gittiğini ve bu sebeple çocuğu babasının aldığını, döndüğünde ise çocuğunu alamadığını, velayetin kendisinde olmasına rağmen 6 aydır çocuğuna kavuşamadığını söyledi.