TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta heyecan doruktaydı. Yeni bölümün ardından diziyi merakla takip eden izleyiciler Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Peki, Diriliş Ertuğrul 137. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Diriliş Ertuğrul dizisine dair merak edilen detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 137. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde Ertuğrul, Alıncak'a darbelerini bir bir indirdi. Ertuğrul Bey'in yeni bölümde düşmanlarına karşı harekete geçmesi dizide heyecanı arttırdı. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Diriliş Ertuğrul'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman'ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun'a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak'a da Hülagü Han'ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak'ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman'ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?

Moğollar sayesinde Söğüt'ün ve Oba'nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman'ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat'ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman'ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi? Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç'un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt'e musallat olan zalim Moğol komutan'ı Alıncak'ı öldürebilecek mi?