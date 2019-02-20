Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ortalık iyice karışıyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Yeni bölümde Nefes Tahir'in hapisten kaçtığını öğrendi. Heyecan dolu bölümün ardından dizinin izleyicileri Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Yayınlanan yeni bölümün ardından izleyiciler Sen Anlat Karadeniz 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir. Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

SEN ANLAT KARADENİZ 42. BÖLÜM FRAGMANI