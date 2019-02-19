Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas, Façalıları ortadan kaldırmaya karar veriyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da masada dokunulmazlık kuralı olsa da Façalılar farklı yollarla intikam almaya çalışıyor. Bunun farkında olan İlyas ise onları temizleyerek masaya oturacağından bahsediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. BÖLÜM FRAGMANI