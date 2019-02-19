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  • 19.02.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 09:47

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas, Façalıları ortadan kaldırmaya karar veriyor!

ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan her bölümüyle heyecan ve gerilim yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın () yayınlanan yeni bölüm fragmanında İlyas, Façalıları temizleyeceğinden bahsediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam da izleyicileri ekrana kilitleyecek. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da masada dokunulmazlık kuralı olsa da Façalılar farklı yollarla intikam almaya çalışıyor. Bunun farkında olan İlyas ise onları temizleyerek masaya oturacağından bahsediyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. BÖLÜM FRAGMANI

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