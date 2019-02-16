Hitler'i oynayan Bruno Ganz kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Çöküş filminde Adolf Hitler'i canlandıran İsviçreli aktör Bruno Ganz hayatını kaybetti. İnsanlar yaşanan bu üzücü olayın ardından internette Bruno Ganz kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ünlü aktör Bruno Ganz kaç yaşında ve neden öldü? İşte detaylar...

BRUNO GANZ KİMDİR?

Sinema oyuncusu İsviçreli aktör Bruno Ganz 78 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle Alman yapımı film ve televizyon programlarında yer alan Bruno Ganz, Adolf Hitler'i oynadığı Çöküş (Downfall) filmi Oscar'a aday gösterilmişti.

Bruno Ganz 22 Mart 1941 tarihde İsviçre'nin Zürih şehrinde doğdu. Ganz, İsviçreli ünlü sinema oyuncusudur. Çöküş (2004) filminde Adolf Hitler'i oynayarak büyük bir performans ve başarı gösterdi.

İsviçreli aktör Ganz, Werner Herzog, Éric Rohmer, Francis Ford Coppola gibi yönetmenlerin filmlerinde rol aldı. Amerikalı Arkadaşım filminde Jonathan Zimmerman'ı canlandıran Ganz, Berlin Üzerindeki Gökyüzü ne Ne Kadar Uzak O Kadar Yakın gibi filmlerde oynadı.

Bruno Ganz, Almanca tiyatro yapıtlarında "en önemli oyuncu"ya verilen ve aktörden aktöre geçen Iffland Yüzüğü'nün (Iffland-Ring) son hamiliydi.

Ganz bir süredir kanser tedavisi görüyordu.