Güldür Güldür Show Açelya Topaloğlu kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Güldür Güldür Show Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle kaldığı yerden devam edecek olan programa yeni isimler katıldı. Güldür Güldür Show kadrosuna katılan Emre Altuğ, Evrim Akın, Sinan Çalışkanoğlu ve Açelya Topaloğlu gibi isimler katıldı. Peki Güldür Güldür Show ekibine katılan Açelya Topaloğlu kimdir? Açelya Topaloğlu kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Açelya Topaloğlu kimdir, Açelya Topaloğlu, 1 Ocak 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2008 yılında başrollerinde Meltem Cumbul ve Özcan Deniz'in olduğu "Aşk Yakar" dizisinde Belda karakterini canlandırarak oyunculuk hayatına başladı. 2010 yılında, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı ve başrollerde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Gamze Özçelik, Alp Korkmaz, Berk Oktay, İlker İnanoğlu gibi oyuncuların olduğu "Arka Sokaklar" dizisinde Ahu Gözcü karakterini canlandırmıştır.

2012 yılında başrollerinde Murat Han, Gizem Karaca ve Seda Akman'ın rol aldığı "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde oynadı.

2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı.

Son olarak Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show ekibine katıldı.