Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer şimdilerde internette aranan isimlerden birisi oldu. Babası gibi şarkıcı olan Gizem Tuncer ile ilgili merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik. Peki Gizem Tuncer kimdir? İşte Gizem Tuncer kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtı...

GİZEM TUNCER KİMDİR?

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem Tuncer, Işıl Tuncer ve Mahmut Tuncer'in kızıdır. Gizem Tuncer 1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelmiştir.

27 yaşındaki Gizem Tuncer, Sadri Alışık Tiyatro bölümünde oyunculuk dersleri almıştır. Tuncer, Pera Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümü mezunu olmuştur.

Üniversitede Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü kazanan Gizem; Alaeddin Yavaşça ve Yücel Paşmakçı gibi Türk müziğinin saygın isimleri ile birlikte çalışma şansı yakaladı. İlk sahne deneyimini babası Mahmut Tuncer'le yaşayan Gizem, 6 sene boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik etti.

Aşk Uykusu EP'si ile müzik dünyasına giriş yapmış ve babasının yolunda ilerlemeye karar vermiştir. Gizem Tuncer Muğla Bodrum'da dünyaya gelmiş baba tarafından aslen Şanlıurfa anne tarafından ise aslen Kıbrıs'lıdır.