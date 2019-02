Star TV ekranlarında her cumartesi yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümü sona erdi. Yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler Erkenci Kuş 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıtını merak ediyor. İşte diziye dair merak edilen detaylar…

ERKENCİ KUŞ 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 31. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Her cumartesi günü Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinin 31. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fabbri'nin Sanem'in kokusunu alması ve Sanem'in bu konuda Can'a yalan söylemesi Can ile Sanem'i bir kez daha kopma noktasına getirir. Sanem kendini affettirmenin bir yolunu ararken birçok başarısız deneme gerçekleştirir. Can kafasını dinlemek için birkaç gün şehir dışına çıkmaya hazırlanıyor. Emre Can ile Sanem'i barıştırmak için harika bir plan yapıyor. Leyla ve Ceycey'den de destek alan Emre Can ile aynı otelden Sanem için de bir oda ayarlarlar. Sanem başta bu fikri sevmese de Can için her şeyi yapmaya hazırladır ve otele gider. Otelde Can ile karşılaşmaları bir tesadüfmüş gibi davranır.