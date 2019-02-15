Cuma günlerinin sevilen dizisi Gülperi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dikkat çeken son bölümün ardından izleyiciler merakla yeni bölümü bekliyor. Peki, Gülperi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

GÜLPERİ 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyiciler büyük bir merakla yeni bölüme dair detayları merak ediyor. Merak edilenlerin başında ise Gülperi'nin yeni bölüm fragmanı yer alıyor. Peki, Gülperi dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hasan, Artemis için canından bile vazgeçmeye hazır. Kendini ateşin ortasına atıyor ve Artemis'i dışarı çıkarmayı başarıyor. Ancak o sırada Artemis kendinde değil, Hasan onun gözlerini açması için adeta yalvarıyor. Bu sırada Kadir çaresizlik içinde Artemis'ten gelecek olan haberi bekliyor. Hasan'ın bu çabası Artemis'le ile ilgili gerçek duygularının gün yüzüne çıkmasına sebep oluyor.

KADİR İLE GÜLPERİ'DEN EVLİLİK KARARI

Kadir hapisten çıkıyor. Sonra da elinde bir yüzükle Gülperi'nin evinde alıyor. Can Süperman'inin gelişi ile çok mutlu oluyor. Gülperi ve Kadir evlenmeye karar veriyor.

HASAN ŞÜPHELERİNİ AÇIKLIYOR

Eyüp'ü polisler nezarete atıyor. Babası yanında polisler tarafından götürülen Bedriye feryat ediyor. Nezarete atılan Eyüp'ün ziyaretine giden Hasan, babasına şüphelerinden söz ediyor. Eyüp ya ona baba inanmasını ya da Kadir'e baba demesini söylüyor. Ancak Hasan sessizlik içinde çıkıp gidiyor.