Diriliş Ertuğrul'un ilk sezonlarında Kaan Taşaner, Gündoğdu karakterini canlandırmıştı. Ortaya atılan bir iddia Diriliş Ertuğrul izleyicilerini heyecanlandırdı. Kaan Taşaner'in Diriliş Ertuğrul'a döneceği iddia edildi. Şimdi izleyiciler Kaan Taşaner'in canlandırdığı Gündoğdu Diriliş Ertuğrul'a geri mi döndü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kaan Taşaner kimdir? İşte merak edilen detaylar...

KAAN TAŞANER KİMDİR?

Kaan Taşener kimdir sorusu Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in yeniden Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katılacağına dair iddia seyircileri heyecanlandırdı. Peki, Kaan Taşaner kimdir? İşte cevabı...

Kaan Taşaner 23 Nisan 1979'da dünyaya geldi. Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.

2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı.Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynadı. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.



Birçok dizi ve filmde rol alan Kaan Taşaner, Kanal D ekranında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne adlı dizi ile adını duyurmuş ve bu dizideki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almıştır. Birçok TV dizisinde karşımıza çıkan Kaan Taşaner, Diriliş Ertuğrul dizisinde Gündoğdu karakterine hayat vermiş ve bir süre önce diziden ayrılmıştı.