İstanbullu Gelin 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Faruk'un yeni hamlesi merak ediliyor

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi İstanbullu Gelin'in yeni bölümü sona erdi. Şimdi izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki, merakla beklenen İstanbullu Gelin 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair dikkat çeken detaylar…

İSTANBULLU GELİN 73. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin 73. bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dikkat çeken son bölümün ardından dizide heyecan arttı. Merakla beklenen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

İSTANBULLU GELİN'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Faruk'un Adem'e teklifi Fikret ve Esma için şok etkisi yaratırken Adem tekliften ziyade baba olma duygusuyla mücadele etmektedir. Süreyya, Dilara'ya kavuşmanın sevinciyle artık gelecekten daha da umutludur. Adem'in değiştiğine inanmayan tek kişi Okan'dır, aldığı kararla herkesi şaşırtır. Boranlar hızla değişen gündeme ayak uydurmaya çalışırken en beklenmedik hislerle karışan Osman için bambaşka bir dönem başlamaktadır. Dava gününe hazırlanan İpek ve Fikret için ise hiçbir şey göründüğü gibi değildir.

Dilara yanında Süreyya ve teyzesi ile bebeğinin mutluluğunu yaşıyor. Adem de bebeğini hoşgeldin umudum diye karşılıyor. Dilara'nın yaşayacağı mutluluk bununla da sınırlı kalmıyor. Eve gittiğinde Boran kadınlarının onun için hazırladığı sürprizi görüyor. Süreyya Dilara'ya kavuştuğu için artık geleceğe daha umutla bakıyor.