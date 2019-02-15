Beyaz perdedeki ilk iki serisiyle dikkat çeken Hep Yek filmi 3. serisiyle yola devam ediyor. Serinin ilk iki filmini izleyen sinemaseverler Hep Yek 3 ne zaman vizyona girecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Hep Yek 3 oyuncuları kimler, konusu ne? Hep Yek 3 filmine dair merak edilen tüm detayları sizin için derledik.

HEP YEK 3 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Hep Yek 3 filmi 15 Şubat 2019 tarihinde vizyona girdi. Özgür Bakar yönetmenliğindeki film, Altan ile Gürkan ikilisinin maceraları kaldığı yerden devam edecek.

HEP YEK 3 KONUSU NE?

Hep Yek 3, beladan uzak duramayan Altan ile Gürkan'ın maceralarını konu ediyor. Tam bir bela paratoneri olan Altan ile Gürkan, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğlu olan Cevat Bakır'ın hapishaneye düşmesine neden olur. Cevat'ı hapishaneden çıkarmanın yolunu arayan ikili, çareyi Nizam Baba'dan yardım istemekte bulur. Nizam Baba ile anlaşma yapıp, her şeyi yoluna koyduklarını düşünen Altan ile Gürkan, beladan uzak duramaz. Yaptıkları büyük bir hata Altan ile Gürkan'ın, mafyanın ölüm listesinin ilk sırasında yer almasına neden olur. Peşlerine düşen adamlardan kaçan Altan ile Gürkan, kendilerini İstanbul'un en büyük tarihi eser kaçakçısı olan Bilal Özkök'ün düzenlediği yılbaşı partisinde bulur. İstanbul'un en sosyetik isimlerinin buluştuğu yılbaşı partisini birbirine katan ikili, kendilerini bir dizi maceranın içerisine atar.

HEP YEK 3 OYUNCULARI

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Gökhan Yıkılkan, İnan Ulaş Torun, Ali Sürmeli, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Bilal Kalyoncu kaleme alıyor.