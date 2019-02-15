Cuma günlerinin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde Zeliha'nın ölüp ölmeyeceği merak ediliyordu. Son ana dizide heyecan doruktaydı. Yayınlanan bölümün ardından izleyiciler fragmanı merak etmeye başladı. Peki, Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR 506. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'da bu hafta ortalık iyice gerildi. Zeliha'ya neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Şimdi izleyiciler Arka Sokaklar 506. bölüm fragmanını merak ediyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar 505. bölümünde Zeliha kaçırılıyor. Tüm ekip Zeliha'yı kurtarmak için seferber oluyor. Derman'ın yeri tespit edilir. Ekip, Derman'ın peşine düşer. Zeliha, daha önce sosyal medyada başlattığı kampanya sonrası yakalanmasına sebep olduğu Fedai Hürcan tarafından kaçırılır. Hüsnü ve ailesi perişan haldedir. Zeliha'yı kurtarmak için ellerinden geleni yaparlar. Zeliha kurtulabilecek mi?

Yavuz Yüzbaşı, askeri helikopterin düşmesinden sonra kayıplara karışmıştı. Görev arkadaşları şehit olurken, kendisi teröristlerin eline düşmüştü. Üst düzey yetkililer ise, bedenine ulaşamadıkları yüzbaşıyı teröristlerin hedefinden uzaklaştırabilmek için sahte bir cenaze merasimi düzenlemişlerdi. Sonrasında Yavuz Yüzbaşının yaşadığı ve teröristlerin elinde esir olduğunu gösteren bir fotoğrafa ulaşmışlardı. Ekrem, kırsaldaki başarılarından dolayı Mesut'un da kurtarma ekibine katılmasını istemişti. Mesut gözü kağalı görevi kabul etmişti.