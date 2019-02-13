TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'a yeni bir isim daha katıldı. Diriliş Ertuğrul'da Moğol komutanı Alıncak karakterini ünlü oyuncu Engin Benli canlandırmaya başladı. İzleyiciler şimdi Engin Benli kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alıncak tarihte var mı? İşte Moğol komutanı Alıncak'a dair merak edilen detaylar...

ENGİN BENLİ KİMDİR?

Engin Benli, 23 Ocak 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezundur. Engin Benli, ilk olarak Ankara Devlet Tiyatrosunda çalış maya başlamış ve ilerleyen dönemde çalışmalarına Bursa Devlet Tiyatrosu ile devam etmiştir. Büyük Buluşma dizisi ile oyunculuğa adım atan ve oyunculuk kariyerinde pek çok tiyatro oyunu yanı sıra dizi ve sinema filmlerinde yer alan, özellikle 2010 – 2013 yılları arasında yayınlanan Kanıt dizisiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Engin Benli, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Kayı obasına baskın düzenleyen Moğol komutanına hayat veren Engin benli 1.85 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

ALINCAK TARİHTE VAR MI?

Diriliş Ertuğrul'ta yeni bir Moğol Komutanı olan Alıncak girdi. Karakteri Engin Benli canlandırıyor. Şimdi izleyiciler Alıncak'ın tarihte olup olmadığını merak ediyor. Tarihte Alıncak Komutan diye biri yoktur.

ENGİN BENLİ'NİN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Diriliş Ertuğrul (Moğol Komutanı) (TV Dizisi)

2018 – Koca Koca Yalanlar (TV Dizisi)

2017 – Savaşçı (Kuzgun) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Sinan) (TV Dizisi)

2016 – Yağmurda Yıkansam (Yılmaz) (Sinema Filmi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Sinan Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Artem) (TV Dizisi)

2015 – Poyraz Karayel (Zafer) (TV Dizisi)

2014 – Son Mektup (Dr. Fuat Binbaşı) (Sinema Filmi)

2014 – Gölgedekiler (Ekrem) (TV Dizisi)

2014 – Bi Küçük Eylül Meselesi (Eylül'ün Doktoru) (Sinema Filmi)

2012 – Göç (Artem) (TV Dizisi)

2010 – Kırık Midyeler) (Cevat) (Sinema Filmi)

2010-2012 – Kanıt (Başkomiser Orhan) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sokaklar (Necmi) (TV Dizisi)

2004-2007 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2007 – Ulak (Sinema Filmi)

2006 – Polis (Volkan) (Sinema Filmi)