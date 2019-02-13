Star TV'nin yeni dizisi Kuzgun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayına girmesiyle birlikte izleyiciler Kuzgun dizisi oyuncuları ile ilgili internette araştırma yapmaya başladı. Peki Kuzgun dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? Merak edilen bu sorunun yanıtını sizin için araştırdık.

KUZGUN DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik 'in paylaştığı 'Kuzgun'un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor. Barış Arduç'un 'Kuzgun', Burcu Biricik'in de 'Dila' karakterlerini canlandırdıkları 'Kuzgun'un yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş üstleniyor, yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor, senaryosunu da Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.

KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kuzgun'un; 'Kuzgun'u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun'u terk edilmek öldürdü.' sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila'nın Kuzgun'a 'Borçlandım sana' sözleri ise, Kuzgun'la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.