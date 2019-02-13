Kuzgun dizisinde Dila karakterini canlandıran Burcu Biricik kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Burcu Biricik, Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde rol alıyor. Biricik dizide Dila karakterine hayat veriyor. Daha önce Hayat Şarkısı gibi projelerde ön plana çıkan genç oyuncu Dila karakteriyle de dikkat çekti. İnsanlar şimdi Burcu Biricik kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. İşte Burcu Biricik'e dair merak edilen detaylar...

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 yılında Antalya Elmalı'da dünyaya gelmiştir. Burcu Biricik, lisans eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Üniversite yıllarında Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamıştır. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda ve kısa filmlerde rol almıştır.

2006 yılında Antalya'da düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve Akdeniz Kraliçesi olarak seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra 2016 yılında Çok Uzak Fazla Yakın filminin yönetmenliğini yapan Burcu Biricik, 2015 yılında nişanlandığı reklamcı Emre Yetkin ile 30 Temmuz 2016 tarihinde evlendi.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizisinde Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik, 1.70 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.