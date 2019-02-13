Kuzgun dizisinde başrol oynayan Barış Arduç önceki projelerinde de tanınan bir isim olarak biliniyor. Diziyi izleyen izleyiciler genç oyuncuyla ilgili araştırma yapıyor. Merak edilen soruların başında ise Barış Arduç kimdir sorusu yer alıyor. Peki Barış Arduç kaç yaşında, nereli? İşte genç oyuncuya ilişkin merak edilen detaylar...

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç, 9 Ekim 1987 tarihinde anne babası çalışmak için gittiklerinde İsviçre'nin Scherzingen şehrinde ailesinin ortanca çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Baba tarafından Fatsa'lıdır. 8 yaşında kadar ailesi ile birlikte burada yaşayan oyuncu 1995 yılında aile ile birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Gölcük'te eğitim hayatını sürdürürken 1999 yılında yaşanan Gölcük depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bolu'ya yerleşti. Üniversite eğitimi için ilk yıl kazandığı Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini adapte olamadığı için bıraktı. Çok iyi bir yüzücü olan oyuncu 8 sene boyunca Şile'de cankurtaran olarak çalıştı.

Emektar tiyatro oyuncu Ayla Algan ile tanışması sonucunda hayatı değişen Barış Arduç, bu yıllarda oyunculuk eğitimi almaya başladı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitimlere katılan ünlü isim profesyonel oyuncu olarak 2011 yılında televizyon dünyasına adım attı.

2015 yılında Star Tv'de yayınlanmaya başlayan Kiralık Aşk dizisi ile bütün dikkatleri üzerine çekmiştir ve kariyerinde önemli bir çıkış yapmıştır.

Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Racon: Ailem İçin gibi projelerde yer alan Barış Arduç şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun dizinde Kuzgun karakterine hayat vermektedir. Barış Arduç, 1.82 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.