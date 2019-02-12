Bir Küçük Eylül Meselesi filmi şimdilerde insanlar tarafından merak edilen filmler arasında yer almaya başladı. Bir Küçük Eylül Meselesi oyuncuları da merak ediliyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek'in paylaştığı Bir Küçük Eylül Meselesi filmi konusu da araştırılıyor. Romantik drama türündeki filmde bir kazanın ardından önceki aya ait hafızasını tamamen yitiren Eylül'ün başından geçenler anlatılıyor. İşte Bir Küçük Eylül Meselesi ile ilgili merak edilen detaylar...

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ FİLMİ OYUNCULARI



Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Engin Akyürek gibi ünlü isimler yer alıyor. Filmde Ceren Moray, Onur Tuna, Serra Keskin, Ege Aydan, Ebru Aykaç ve Merve Bulut, Hüseyin Pehlivan ve Cenk Kayhan gibi isimler de yer aldı.

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir Küçük Eylül Meselesi'nin ön hazırlıkları iki ay, çekim süreci ise tam bir yıl sürdü. Çekimlerinin çok büyük bir bölümü Bozcaada'da gerçekleşen film, Bozcaada panoramasını da hem yaz hem sonbahar çekimleriyle izleyiciye büyük bir titizlikle sundu. Bozcaada'yla özdeşleşmiş Rengigül Konukevi'nde çekilen sahneler ise izleyicilerin en beğendiği sahneler arasında yer aldı.

BİR KÜÇÜK EYLÜL MESELESİ KONUSU NE?

Her şeyin yolunda gittiği bir hayata sahip olan Eylül, talihsiz bir olay sonrasında yaşamının son bir ayını unutur. Çevresindeki herkes, tüm arkadaşları ve ailesi ona hiçbir sorun olmadığını söylemesine rağmen Eylül bir şeylerin yolunda gitmediğinden şüphelenir. Tamamen bilinçsizce, sadece içgüdülerini dinleyerek Bozcaada'ya gider ve orada tesadüf eseri hiç tanımadığı tuhaf bir adamla karşılaşır. Bu gizemli yabancı ise kendinden emin bir şekilde Eylül'e kendisini hatırlaması gerektiğini, aşık olduğu adam olduğunu söyler.