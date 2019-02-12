Şerif Erol kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Kadın dizisinde Terzi Enver karakterine hayat veren Şerif Erol şimdilerde insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kadın dizisinde sergilediği performansla dikkat çeken tecrübeli isim 1.79 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur. Peki Şerif Erol kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Şerif Erol ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol, 8 Ekim 1963 yılında İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Lisede fizik öğretmeninin sınıfına "Sizden fizikçi olmaz" demesiyle fizikçi olmaya karar verip Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nü kazanmıştır. Aslında fizik üzerine çalışmak istemediğini anlayıp Ekonomi bölümüne geçmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezundur. Şerif Erol, üniversite mezuniyeti sonrası bir yandan tiyatro çalışmalarında bulunurken bir yandan da Açık Radyo'da yayın yönetmenliği yaptı. Ayrıca radyo bünyesinde yayınlanan "Açık Gazete" isimli programı hazırlayıp sundu.

Bir dönem ATV ekranlarından yayınlanan "Bir İstanbul Masalı" isimli dizinin senaristliğini yaptı. Bunun yanı sıra Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde sahne alarak tiyatro çalışmalarını devam ettirdi. 2012'de Bilgi Üniversitesi'nin sahne sanatları bölümünde akademisyenlik görevinde bulunarak öğrencilere oyunculuk ve diksiyon dersleri verdi.

2005 yılında ilk dizi senaryosu olan Hırsız Polis'i ve sonrasında 2007 yılında Bıçak Sırtı ile 2012 yılında Koyu Kırmızı dizilerinin senaryolarını yazmıştır.

Şimdilerde Kadın dizisinde Terzi Enver karakterini canlandırmaktadır.

OYNADIĞI DİZİLER

2017 – Yol Ayrımı (Besim) (Sinema Filmi)

2017- 2018 – Kadın (Enver Sarıkadı) (TV Dizisi)

2016 – Hangimiz Sevmedik (Komiser Hulusi Gültekin) (TV Dizisi)

2015 – Kalbim Ege'de Kaldı (Osman Gıpgıp) (TV Dizisi)

2014 – Şeref Meselesi (Hasan) (TV Dizisi)

2008 – Süt (İstasyon Şefi) (Sinema Filmi)

2008 – Bahtı Kara (Dersane Müdürü) (Sinema Filmi)

2001 – Işık Sesini Arıyor (Seslendiren) (Sinema Filmi)

1996 – Tabutta Rövaşata (Zühtü) (Sinema Filmi)

1992 – Seni Seviyorum Rosa (Sinema Filmi)

1992 – Otel (Kısa Film)

SENARYOSUNU YAZDIĞI YAPIMLAR

2012 – Koyu Kırmızı (TV Dizisi)

2007 – Bıçak Sırtı (TV Dizisi)

2005-2006 – Hırsız Polis 2. Sezon (TV Dizisi)