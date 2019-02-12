Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Kuzgun dizisinin tanıtımları merak uyandırmıştı. Tanıtımları gören izleyiciler Kuzgun dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilen dizinin hikayesinden ipuçları da verildi. Peki Kuzgun dizisinin konusu ne? Kuzgun dizisinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor? İşte diziye dair tüm detaylar...

KUZGUN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'nin yeni dizisi Kuzgun 13 Şubat Çarşamba tarihinde ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Hesaplaşma, intikam ve destansı bir aşk hikayesini konu alan Kuzgun ilk bölümüyle yarın akşam izleyici karşısına çıkacak.

KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU

Kuzgun'un; 'Kuzgun'u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun'u terk edilmek öldürdü.' sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila'nın Kuzgun'a 'Borçlandım sana' sözleri ise, Kuzgun'la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.

KUZGUN DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik 'in paylaştığı 'Kuzgun'un kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler, Erdal Küçükkömürcü gibi önemli isimler yer alıyor.

Barış Arduç'un 'Kuzgun', Burcu Biricik'in de 'Dila' karakterlerini canlandırdıkları 'Kuzgun'un yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş üstleniyor, yönetmenliğini Bahadır İnce yapıyor, senaryosunu da Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.