Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124.bölüm | İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 124.yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124.YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"İlyas Behzat'ı yemezse, Hızır bizi çiğ çiğ yiyecek!"

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır.