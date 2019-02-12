Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Nöbet dizisi ilk bölümü için gün sayıyor. Yapımcılığını Pana Film'in üstlendiği dizi için Antalya'da resmen yeni bir kasaba inşa edildi. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Diziyi merak eden izleyiciler Nöbet dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Nöbet dizisi oyuncuları kimler ve konusu ne? İşte Nöbet dizisiyle ilgili merak edilenler...

NÖBET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan yeni tanıtımların ardından izleyiciler Nöbet dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Nöbet dizisinin henüz yayın tarihi netleşmedi.

NÖBET DİZİSİ OYUNCULARI

Show TV'de ekrana gelecek dizinin yapımcılığını Pana Film'in üstleniyor. Nöbet'in merak edilen oyuncu kadrosu netleşti. Dizinin başrollerinde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kaan Sevi, Tuncay Beyazıt ve Kürşat Alnıaçık yer alıyor.

NÖBET DİZİSİNİN KONUSU

Nöbet'in yeni tanıtımı duygu yüklü sahneleriyle dikkat çekti. Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan'ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahnelerinin ekrana geldiği tanıtımda Zeynep Alkan'ın (İpek Karapınar) telaşlı halleri dikkat çekiyor.