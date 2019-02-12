Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Façalılarla Çakırbeylilerin savaşı büyüyor!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin son bölümünde İlyas ve Behzat arasındaki gerilim giderek arttı. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından fenomen dizinin izleyicileri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilen detaylar…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yine geceye damgasını vurdu. Façalılarla Çakırbeyliler arasındaki gerilim İlyas ve Behzat arasında giderek arttı. Şimdi dizinin izleyicileri yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.