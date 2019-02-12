Show TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Çarpışma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpışma dizisinin 10. bölüm fragmanı ile yaşanacak olaylar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Çarpışma 10. bölüm 2. fragmanı ile neler olacak? İşte diziyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

ÇARPIŞMA 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kadir'in Zeynep'e romantik bir sürpriz yaptığının görüldüğü tanıtımda, bir grup Sarıyerspor taraftarını, bayrakları ile ansızın evin önünde gören Kadir de çok şaşırıyor. Meral; Kerem ile Cemre arasında çok büyük bir kriz yaratabilecek şeytani bir hamlede bulunurken, Selim'in Veli'ye 'Sen ölüme koşuyorsun!' sözleri dikkat çekiyor. Silahlı soyguna kalkışan Yakup ve Cemil ile onlara destek veren sürpriz bir isim, girdikleri evden çıkıp, tam yakayı kurtardık dedikleri anda karşılarında hiç ummadıkları birini buluyor! Veli'den habersiz Selim'in ofisine gelen Asiye ile Zeynep'in karşı karşıya geldikleri anlarda ise heyecan yükseliyor.

Veli'nin emri ile sevdiği kadını, Meltem'i öldüren Adem, Veli'ye çok öfkelidir ve her an patlayabilecek bir bomba kadar tehlikelidir. Kadir ve Kerem, yaralanan Meral'i hızla hastaneye yetiştirir. Meral'in ciddi bir yarası yoktur ve kısa sürede taburcu olur. Veli'nin emniyette ikinci bir muhbiri olduğunu anlayan Kadir, Haydar'dan diğer haini bulmak için izin ve yardım ister.

Veli, Cansız'dan, ona parasını teslim etmezse infaz edileceğine dair çok ciddi bir mesaj alır. İyice köşeye sıkışmıştır. Parayı bulmak için çok tehlikeli bir plan yapar ve Yakup ile Cemil'i de maşa olarak kullanır. Veli, Zeynep'e telefonla ulaşır ve ona Kadir hakkında, Kadir'in dahi bilmediği çok büyük bir bilgi verir. Devamını anlatmak için de Aylin'i de alıp, yanına gelmesini ister. Kerem ile Cemre'nin ilişkileri hız kazanır.