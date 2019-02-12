BeIN Sports yayın akışında bugün neler var? Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. Vatandaşlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma beIN Sports kanalında mı yayınlanacak? beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 kanalının yayın akışlarında bugün neler var? İşte 12 Şubat beIN Sports yayın akışı bilgileri...
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT 2019)
00:00 DG Sivasspor - Akhisarspor
01:45 beIN Final
03:00 beIN Final Extra Time
03:45 Fransa'dan Futbol
04:45 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
06:30 Giresunspor - Ümraniyespor
08:15 Gazişehir - Hatayspor
10:00 DG Sivasspor - Akhisarspor
11:45 Huddersfield - Arsenal (Özet)
12:00 beIN Final
13:15 beIN Final Extra Time
14:00 Adanaspor - Altay
15:45 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
17:30 Premier League World
18:00 This is Paris
18:30 Süper Lig Maç Özetleri
19:15 Ligue 1 Haftanın Golleri
19:30 Avrupa Gecesi
20:55 Fenerbahçe - Zenit (C)
23:00 Avrupa Gecesi
BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT 2019)
00:00 beIN Manşet
01:00 Haftanın Gündemi
02:00 Fransa'dan Futbol
03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
03:45 Balıkesir B. - TY Elazığspor (Özet)
04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
04:45 Boluspor - A. Afyonspor (Özet)
05:00 beIN Manşet
06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
06:45 EFL Championship Haftanın Golleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Fransa'dan Futbol
10:00 Haftanın Gündemi
11:00 beIN Manşet
12:00 Türkiye'den Haber
12:15 İstanbulspor - A.Demirspor (Özet)
12:30 Emiliano Sala'nın Anısına
13:00 Gün Ortası
14:00 İmza Töreni: Galatasaray
15:00 beIN Manşet
16:00 İspanya'dan Futbol
17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber
17:45 Özel Röportaj: Christian Eriksen
18:00 Ana Haber
19:00 İngiltere'den Futbol
20:00 beIN 1
21:30 beIN Teknik
22:15 Vay Bee
22:30 1 Numara
23:00 beIN Bugün
00:00 beIN 1
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