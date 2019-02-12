BeIN Sports yayın akışında bugün neler var? Temsilcimiz Fenerbahçe'nin bugün Zenit ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. Vatandaşlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Karşılaşma beIN Sports kanalında mı yayınlanacak? beIN Sports Haber ve beIN Sports 1 kanalının yayın akışlarında bugün neler var? İşte 12 Şubat beIN Sports yayın akışı bilgileri...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT 2019)

00:00 DG Sivasspor - Akhisarspor

01:45 beIN Final

03:00 beIN Final Extra Time

03:45 Fransa'dan Futbol

04:45 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

06:30 Giresunspor - Ümraniyespor

08:15 Gazişehir - Hatayspor

10:00 DG Sivasspor - Akhisarspor

11:45 Huddersfield - Arsenal (Özet)

12:00 beIN Final

13:15 beIN Final Extra Time

14:00 Adanaspor - Altay

15:45 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

17:30 Premier League World

18:00 This is Paris

18:30 Süper Lig Maç Özetleri

19:15 Ligue 1 Haftanın Golleri

19:30 Avrupa Gecesi

20:55 Fenerbahçe - Zenit (C)

23:00 Avrupa Gecesi

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT 2019)

00:00 beIN Manşet

01:00 Haftanın Gündemi

02:00 Fransa'dan Futbol

03:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

03:45 Balıkesir B. - TY Elazığspor (Özet)

04:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

04:45 Boluspor - A. Afyonspor (Özet)

05:00 beIN Manşet

06:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

06:45 EFL Championship Haftanın Golleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Fransa'dan Futbol

10:00 Haftanın Gündemi

11:00 beIN Manşet

12:00 Türkiye'den Haber

12:15 İstanbulspor - A.Demirspor (Özet)

12:30 Emiliano Sala'nın Anısına

13:00 Gün Ortası

14:00 İmza Töreni: Galatasaray

15:00 beIN Manşet

16:00 İspanya'dan Futbol

17:00 Türkiye'den ve Dünyadan Haber

17:45 Özel Röportaj: Christian Eriksen

18:00 Ana Haber

19:00 İngiltere'den Futbol

20:00 beIN 1

21:30 beIN Teknik

22:15 Vay Bee

22:30 1 Numara

23:00 beIN Bugün

00:00 beIN 1