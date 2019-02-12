Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bir ismi daha kadrosuna kattı. Ceren Benderlioğlu dizinin kadrosuna dahil oldu. Ceren Benderlioğlu, Ömür Façacı karakterine hayat verecek. Peki Ceren Benderlioğlu kimdir? Ceren Benderlioğlu kaç yaşında ve nereli? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni oyuncusuna dair detaylar...

CEREN BENDERLİOĞLU KİMDİR?

Ceren Benderlioğlu 1 Ekim 1983'te İstanbul'da doğdu. Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünü tamamlamıştır. Tümay Özokur ajansına bağlı olarak çalışmaktadır. Üniversitede okurken tanıştığı Tümay Özokur vasıtasıyla oyunculuğa başladı. Hem okudu hem küçük dizilerde rol aldı. Aynı zamanda Tümay Özokur Cast Ajansı'nda 5 yıla yaklaşık bir süre Cast Direktörlüğü yaptı.



Ceren Şekerci, 6 Temmuz 2010 yılında kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile dünya evine girdi. Nur isminde bir kızı vardır. 2002 yılında "Ekmek Teknesi" adlı dizide Savaş Dinçel, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, Cem Kılıç, Açelya Akkoyun, Hasan Kaçan, Sermin Hürmeriç ile beraber rol aldılar.

2005 senesinde yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, yönetmenliğini Aydın Bulut'un yaptığı Senarist Nuran Devres'in yazdığı "Savcının Karısı" adlı dizide Gamze Özçelik, Cihan Okan, Şevket Çoruh, Ahmet Mekin, Ahu Yağtu, Ertan Saban ile birlikte rol aldı.

2005 senesinde Tomris Giritlioğlu'nun "Kırık Kanatlar" adlı dizisinde Mehmet Ali Nuroğlu, Özge Özberk, Cansel Elçin, Begüm Birgören, Şemsi İnkaya, Saygın Soysal, Türkü Hazer, Sermiyan Midyat ile birlikte oynadı.

2014 senesinde "Kertenkele" adlı dizide Seval karakterini canlandırırken, Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Selahattin Taşdöğen, Cengiz Küçükayvaz ile birlikte oynadı.

Daha önce 2015 Eylül ayında ekrana gelmesi planlanan fakat yayın tarihi 2015 Ekim ayına ertelenen Çiçek dizisi iptal edildi. Başrollerini Sedef Avcı, Engin Hepileri, Başak Daşman ve Nisa Melis Telli gibi isimlerin birlikte rol aldığı Çiçek dizisi başlamadan bitmiş oldu.

İlk bölümleri çekilmiş olan dizide diğer karakterlerde Ceren Şekerci (Sevgi), Emir Benderlioğlu (Rıfat), Leyla Göksun (Elif), Bülent Şakrak(Zafer), Barış Hayta (Fatih), Kaan Ürkmez (Ozan), Meriç Başaran (İlknur anne), Murat Serezli (Fikret), Ege Kökenli (Defne), Tevfik Yapıcı (Dede) ve Fatma Karanfil (Nine) gibi ünlü oyuncular yer aldı.