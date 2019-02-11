Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un son bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin yeni bölümünün sona ermesinin ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Çukur 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler merak ettiği soruların başında yer aldı. Peki, Çukur 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilen tüm detaylar…

ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların fenomen dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Çukur 53. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur dizisinin 53. bölümüyle ilgili ilk tanıtım geldi.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Dizinin merakla beklenen 53. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Yeni bölüm fragmanıyla yaşanacak olan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

KOÇAVALILAR VE KARAKUZULAR KARŞI KARŞIYA GELİYOR

İdris'ten Karakuzuların Çukur'a döneceğini öğrenen Cumali'nin sinirlerine hakim olamadığı, Kemal'in ağabeyi Metin'e gözyaşları içinde hesap sorduğu tanıtımda Meliha'nın, İdris'e desteği dikkat çekiyor. Çeto'nun karşısına çıkan Yamaç'ın "Sen bizim kolumuzu kanadımızı kırdın ama biz iyileştik. Biz Çukur'dayız, Koçovalılar Çukur'da Çeto ve sen bizim daha ne kadar deli olduğumuzu görmedin!" sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor.

YÜCEL ORTAYA ÇIKTI

İdris'in, torunu ve gelinini öldüren Çeto'yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto'nun isteği İdris'i önemli bir karar aşamasına getirir. Yamaç ve İdris'in seçimi sonucunda Karakuzular, Çukur'a geri döner. Bu durum karşısında Cumali ve Salih, öfkeden deliye dönecek. Vicdan azabı çeken Metin ile Yamaç'ın mahalle kahvesindeki yüzleşmesi, Çukur'dakilere eski günleri hatırlatır. Koçovalılar'ın, Karakuzular'ın üstünde birilerinin olduğu şüphesi Çeto'nun talebiyle daha da güçlenir. Cumali ve Salih'in attığı adım onları bir sürprize götürecek. Tansiyonun yükseleceği bölümde Yücel'in kim olduğu gerçeği de ortaya çıkar.

ÇUKUR'UN 53. BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE