Ekranların sevilen dizisi Söz'ün yayınlanan son bölümü nefes kesti. Yavuz'un yaptığı planlar izleyiciyi ekran başına kitledi. Şimdi diziyi merakla takip eden izleyiciler Söz 70. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. İşte Söz dizisinin yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar…

SÖZ 70. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölümün ardından büyük merak konusu oldu. Peki, Söz 70. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Orhan'ın tutulduğu güvenli evin Dragan tarafından bulunması harekât merkezinde içeriden bilgi sızıntısı olduğu şüphesine neden olur. Köstebeğin kimliğinin ortaya çıkarılması için bir soruşturma başlatılır ve tüm personel bu soruşturma kapsamında sorgulanır.

YAVUZ'U ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Yavuz, yaptığı büyük hamleyle Dragan'ı köşeye sıkıştırıyor. Yavuz yaptığı büyük hamleyle Dragan'ı köşeye sıkıştırır. Yavuz'un gözü karalığı karşısında çaresiz kalan Linda, Dragan'ı ona bırakmak zorunda kalır. Kopuk'un da yardımıyla Dragan'ı Türkiye'ye getirmek için Yavuz'u zorlu bir süreç beklemektedir.