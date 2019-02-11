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  • Son Güncelleme: 11.02.2019 23:05

ye verilen ad hangisidir?

İster'de sorulan "ye verilen ad hangisidir" sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Merak edilen soruyla ilgili detayları sizin için araştırdık.

Gece ve gündüzü ayıran çizgiye verilen ad hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran yarışmalarından birisi olan İster yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kitledi. Bu akşam yayınlanan bölümde birçok soru izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Bu sorulardan birisi de "ye verilen ad hangisidir?" sorusu oldu. Merak edilen bu soruyla ilgili tüm detayları sizin için derledik.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Gece ve gündüzü ayıran çizgiye verilen ad hangisidir?

A: Matrix
B: Terminatör
C: Zorro
D: Inception

Cevap: D, Inception

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