Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. En çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam sorulan sorular izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşam yayınlanan bölümünde 'Mobby Dick' sorusu dikkat çekti. Peki Moby Dick romanının yazarı kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

MOBY DİCK ROMANININ YAZARI KİMDİR?

Yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümünde 'Mobby Dick' sorusu geceye damgasını vurdu. Seyirciler, Dünya edebiyatının en bilinen eserlerinden olan ve birçok kez beyaz perdeye de uyarlanan Moby Dick romanının yazarı kimdir sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun yanıtı…

Soru: Dünya edebiyatının en bilinen eserlerinden olan ve birçok kez beyaz perdeye de uyarlanan Moby Dick romanının yazarı?

Doğru cevap: Herman Melville

HERMAN MELVİLLE KİMDİR?

Herman Melville, Amerikalı yazar. Bir Amerikan edebiyat klasiği kabul edilen Moby Dick adlı ünlü romanın yazarıdır. Uzun yıllar boyunca unutulmuş bir yazar olarak kalmış; 1920'li yıllarda yeniden keşfedilip büyük bir yazar olarak kabul edilmiştir.