Atv ekranlarının merakla takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de Atilla İlhan sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmada "Atilla İlhan'ın hangi isimde bir kitabı yoktur?" sorusu bir yarışmacıya soruldu. İzleyiciler şimdi internette Atilla İlhan şiir kitapları ile ilgili araştırma yapıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE ATİLLA İLHAN SORUSU DİKKAT ÇEKTİ

Soru: Atilla İlhan'ın hangi isimde bir kitabı yoktur?

Doğru cevap: Hangi Ülke

ATİLLA İLHAN KİMDİR?

Atilla İlhan 15 Haziran 1925 tarihinde Menemen'de doğmuştur. İzmir Karşıyaka Ortaokulu'nu bitirdi. İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken mektuplaştığı bir kıza yazdığı Nazım Hikmet şiiri yakalanınca 1941 Şubat'ında henüz 16 yaşındayken tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı. Üç hafta gözaltında kaldı ve iki ay hapiste yattı. Danıştay kararıyla 1944 senesinde okuma hakkını tekrar kazandı.

1948 senesinde üniversitenin ikinci sınıfındayken Nazım Hikmet'i kurtarma hareketine katılmak üzere Paris'e gitti ve bu harekette faal olarak yer aldı.

1951 senesinde Gerçek gazetesinde bir yazısından dolayı soruşturmaya uğrayınca tekrar Paris'e gitti.

1957'de askerlik görevi bittikten sonra tekrar İstanbul'a döndü ve sinema çalışmalarına ağırlık verdi.

Paris ile Türkiye arasında gidip gelen İlhan, Türkiye'de olduğu dönem Vatan gazetesinde yazmaya başladı. Gazetecilik hayatına Demokrat İzmir, Milliyet, Güneş, Meydan ve Cumhuriyet gazetelerinde devam etti.

2004'ten itibaren sağlık sorunları ciddileşen İlhan, 10 Ekim 2005'te İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.