İstanbullu Gelin 71. bölümüyle Star TV'de ekranlara geldi. İstanbullu Gelin'in son bölümünde Boran Konağı'nda yeni dönem başladı. Fikret, Adem'le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmeye başladı. Seyirciler, son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşancağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbullu Gelin 72. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin son bölümde neler yaşandı? İşte İstanbullu Gelin son bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler..

İSTANBULLU GELİN 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fıra Tanış ve Tamer Levent'in paylaştığı İstanbullu Gelin'in 72. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölümden ipucu gösterecek olan 72. bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Esma'nın hastalığı ve İpek'in gidişi sonrası konakta yeni bir dönemin başladığı hissedilmektedir. Fikret, Adem'le aldıkları karar nedeniyle kendisini güçlü hissetmektedir, pes etmeyecektir. Adem ile Güneş'in ilişkisinin ciddileşme adımları attığını fark eden Dilara gittikçe yalnızlaşmaktadır. Süreyya'nın konaktaki hakimiyeti durumların getirisi olarak artarken, Esma'nın kırılması ise konağın içerisinde soğuk rüzgarlar esmesine neden olur. Faruk, Fikret'in tekrar Adem ile yakınlaşıp iş yapacağını öğrenince önemli bir karar aşamasına gelir.