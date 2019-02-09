Gülperi dizisi 19. bölümüyle Show TV'de ekranlara geldi. Gülperi'nin bu bölümünde Gülperi, Kadir'in evlenme teklifini kabul ediyor. Hasan, Artemis'i bulmak için harekete geçiyor. Gülperi, Kadir'in masumiyeti için görüntüler buluyor. Gülperi, Eyüp'ü evden kovuyor. Peki, Gülperi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gülperi son bölümde neler yaşandı? İşte Gülperi'nin son bölümü ile ilgili merak edilenler...

GÜLPERİ 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV'de ekranlara gelen Gülperi'nin 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından fragman yaıynlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

GÜLPERİ 19. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Eyüp ile büyük bir tartışmanın ardından Gülperi, Kadir'i düşünüyor. Hapishanede olan Kadir ise kızını merak ediyor. Hasan, Artemis'i bulmak için Gökhan'la araştırma yapıyor. Hasan, Artemis'i çok merak ediyor. Herkes büyük bir umutla Artemis'in evine dönmesini umuyor.

Şeyma, Kadir'in mahkemesi için adliyeye gidiyor. Orada Barkın ile karşılaşan Şeyma ona Artemis'in nerede olduğunu soruyor. Telefonla Artemis'i arayan Şeyma telefonun Hasan'ın açmasıyla telaşlanıyor. Telefonda Hasan, Şeyma'ya Artemis'in kaçırıldığını söylüyor.

Artemis'i kaçıran adamlar arabayla yolda giderken bir kazaya neden oluyor. Yoldan geçen birine çarpan adamlar ve Artemis büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Adamlar arabayla çarptıkları kişiyi yaralı bir şekilde orada bırakıyor. Artemis olanlara karşı çıkıyor. Ancak adamlar Artemis'i dinlemiyor.

Gülperi tutuklanarak cezaevine gönderilen Kadir'i takip ediyor. Kadir cezaevine girmeden Gülperi'nin sesini duyuyor. Gülperi, Kadir'in evlenme teklifini kadul edip aşkını haykırıyor. Gülperi'nin cevabı Kadir'i mutlu ediyor. İki aşık sonunda aşklarını itiraf ediyor.

Hasan eve gelip Gülperi'ye Artemis'in kaçırıldığını söylüyor. Gülperi, Artemis'in kurtulması için Kadir'in dışarı çıkması gerektiğini söylüyor. Ancak Hasan, Kadir'in suçlu olduğuna inanıyor. Gülperi, Kadir'in suçsuzluğunu kanıtlamak için harekete geçtiğinde Hasan'da Artemis'i bulmak için yola çıkıyor.

Hapishaneye gelen Şeyma, Kadir'e Artemis'in kaçırıldığını söylüyor. Bütün bunların onun yüzünden olduğunu söyleyen Şeyma, Kadir'in üzmek için elinden geleni yapıyor. Kadir kızının kaçırıldığını öğrenmesiyle büyük bir şok yaşıyor. Şeyma'dan olanları öğrenmeye çalışan Kadir istediği hiçbir cevabı alamıyor.

Gülperi, Kadir'in masumiyeti için kanıt arıyor. Olay yerine giden Gülperi esnaftan o güne ait bilgi almaya çalışıyor. Bir çiftten şüphelenen Gülperi onları izliyor. Adamın gitmesiyle Gülperi kadını köşeye sıkıştırıyor. Kadın kocasında olay anının videosu oluğunu söylüyor. Ancak kadın eşinin ne pahasına olsun o videoyu vermeyeceğini anlatıyor.

Yakup Ağa hapishanede saltanatlığını sürdürürken birden karşısında Kadir'i görüyor. Önce hayal gördüğünü düşünen Yakup Ağa, Kadir'in yanına gidiyor. Kadir kızının kaçırılması yüzünden Yakup Ağa'yla uğraşmak istemiyor. Ancak Yakup, Kadir'le uğraşıyor. Yakup Ağa, Kadir'e hoş geldin diyor.

Şeyma, Kadir'in evinde kalıp kızının yatağında yatmak için Gülperi'nin kapısını çalıyor. Karşısında Şeyma'yı gören Gülperi ona destek olmaya çalışıyor. Ancak Şeyma bütün her şeyin sorumlusu olarak görüdüğü Gülperi'yi tersliyor. Kadir'in evinin anahtarını Şeyma'ya veren Gülperi, Seyit ile karşılaşıyor. Şeyma, Gülperi ve Seyit'in konuşmalarını dinliyor.

Gülperi, Can'la birlikte güzel bir akşam geçiriyor. Can'ı uyutan Gülperi büyük bir şok yaşıyor. Eyüp evin anahtarını bir yerden bulup eve gizlice giriyor. Karşısında Eyüp'ü gören Gülperi onu evden kovuyor. Gülperi'nin Kadir'i savunması Eyüp'ü çileden çıkartıyor. Gülperi, Eyüp'ü evden kovuyor.

Kadir hapishaneden bir adam sayesinde kızının nerede olduğunu öğreniyor. Kadir bu bilgiyi Hasan'a söylüyor. Hasan, Artemis'i kurtarmak için verilen adrese gidiyor. Ancak evde Artemis'i bulamıyor. Evde başka birinin olduğunu fark eden Hasan adamların Artemis'i öldüreceğini öğreniyor. Hasan, Artemis'i kurtarmak için alevlerin arasına giriyor.

Gülperi, Kadir'i kurtarmak için eline bir şans geçiyor. Kadir ve Eyüp'ün kavga ettiği sırada biri olanları videoya çekiyor. Bu bilgiye ulaşan Gülperi adamı ikna edip görüntüleri ondan almaya çalışıyor. Adım adım Gülperi'yi izleyen Eyüp olanları görüyor. Emniyetin önünde Gülperi'nin karşısa çıkan Eyüp, Gülperi'ye çantasında ne olduğunu soruyor.