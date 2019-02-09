Arka Sokaklar 504. son bölümüyle ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın bu bölümünde, kanama yüzünden hastaneye giden Aylin, doktordan aldığı haber ile şok oluyor. Öte yandan, Mesut'un da içinde olduğu özel birim, teröristlerin elinde esir olan Yavuz Yüzbaşıyı kurtarmayı başarıyorlar. Peki, Arka Sokaklar 505. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde neler yaşandı? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR 505. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylin, araba kazasından sonra bebeğini kaybederek zor zamanlar geçirmektedir. Psikolojik olarak kendisini iyi hissetmeyen Aylin birden gelen kanama ile neye uğradığını şaşırır. Ambulans çağırarak hastaneye giden Aylin hemen ameliyata alınır. Sonrasında doktor ile konuşmalarında duydukları onu şok eder. Yıkıntıya uğrayan Aylin'i teselli etmek de Selin'e düşer. Hakan geldiğinde iki kadın doktorun açıkladığı kötü haberi ondan saklarlar...

Mesut'un da içinde olduğu özel birim, teröristlerin elinde esir olan Yavuz Yüzbaşıyı kurtarmayı başarıyorlar!

Yavuz Yüzbaşı, askeri helikopterin düşmesinden sonra kayıplara karışmıştı. Görev arkadaşları şehit olurken, kendisi teröristlerin eline düşmüştü. Üst düzey yetkililer ise, bedenine ulaşamadıkları yüzbaşıyı teröristlerin hedefinden uzaklaştırabilmek için sahte bir cenaze merasimi düzenlemişlerdi. Sonrasında Yavuz Yüzbaşının yaşadığı ve teröristlerin elinde esir olduğunu gösteren bir fotoğrafa ulaşmışlardı. Ekrem, kırsaldaki başarılarından dolayı Mesut'un da kurtarma ekibine katılmasını istemişti. Mesut gözü kağalı görevi kabul etmişti. Şimdi görev zamanı...

Mesut ve Ekrem, ellerindeki deliller ışığında çalışmalarına başlarlar. Serboran Kırsalını iyi bilen Mesut oluşabilecek sıkıntıları aza indirebilmek için var gücüyle çalışır. Bu sırada kendilerine kurulan bir pusudan da kurtulmayı başarırlar. Sonunda yerleri belirlenen teröristler ablukaya alınır. Kaçtıkları yolun başında Mesutlar onları hazır beklemektedir. Çıkan çatışma sonucunda Yavuz Yüzbaşı kurtulur. İstanbul'a ailesinin yanına döner. Tabii Mesut da ekibinin ve Selin'in yanına...

Hüsnü'nün, Meryem'in ailesi ile Çoban Ailesini barıştırma çabası meydan muharebesine dönüyor!

Hüsnü, iki ailenin tatsız karşılaşmasını güzel bir yemekle artıya çevirmeye çalışır. Meryem ile ciddi ciddi evlenmeyi düşünen Hüsnü yemekte, kendisinden çok hoşlanmayan müstakbel kaynanası Meziyet Hanımın gözüne girmeye çalıştığı sırada olanlar olur. Hüsnü, Kayınbabası ile torun konuşmasına girdiği sırada Meziyet Hanımın laf atmalarına maruz kalır. Yaşıyla alakalı söylediği sözler Zeliş'in gücüne gider ve babasını korumaya başlar. Zeliş ve Meziyet tartışmasına Nazike de dahil olur. Hüsnü ve Meryem iki tarafı da sakinleştirmeye çalıştığı sırada Meziyet Hanım elindeki su bardağını Zeliş'e fırlatır. Bardak Meryem'in kafasına isabet eder. Hemen hastaneye kaldırılan Meryem yaşadıklarını şokunu atlatamaz. Hüsnü ve Meryem ailenin yarattığı bu sıkıntılı durumdan kurtulmak için hastaneden kaçarlar. Meziyet Hanım, ertesi gün yanında polislerle Çoban Ailesinin kapısına gelir ve kızının kaçırdığını iddia ederek aileyi suçlar. Nazike ve Meziyet saç saça, baş başa kavgaya tutuşurlar...